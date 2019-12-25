Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде

Спортсмена из РФ на Олимпиаде в Токио обошли только японский и хорватский представители.

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на Олимпиаде в Токио. На международных летних играх в Японии спортсмен продемонстрировал результат 14,533 балла. Его обошли японец Даики Хасимото (15,066 баллов) и хорват Тин Србич (заработал 14,900 балла). Напомним, что в текущем турнире Россия смогла завоевать 18 бронзовых медалей. На данный момент страна находится на шестой позиции в мировом рейтинге по медальному зачету. На счету наших соотечественников также значится 12 золотых наград и 21 серебряная.

Российский боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады в весовой категории до 91 кг.

Фото: Instagram/russianolympics