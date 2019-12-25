Название российского боевого корабля не разглашается.

Российский фрегат столкнулся с гражданским судном ICE Rose. Об этом сообщили представители Вооруженных сил Дании в собственном Twitter-аккаунте. Военные отметили, что инцидент произошел в южной части пролива Эресунн, около моста. На данный момент причина произошедшего неизвестна. Данные о пострадавших не поступали. На месте столкновения работают спасатели из Дании и Швеции.

Иностранные коллеги решили не сообщать общественности наименование российского боевого корабля, с которым произошел инцидент. Шведские журналисты уточнили, что в момент столкновения корабля и контейнеровоза было туманно.

В Дулуте прошел День ладьи, посвященный российскому экипажу "Пилигрим".