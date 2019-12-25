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Российский фрегат столкнулся с гражданским судном
Сегодня, 13:06
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lesjasap

Российский фрегат столкнулся с гражданским судном

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Название российского боевого корабля не разглашается.

Российский фрегат столкнулся с гражданским судном ICE Rose. Об этом сообщили представители Вооруженных сил Дании в собственном Twitter-аккаунте. Военные отметили, что инцидент произошел в южной части пролива Эресунн, около моста. На данный момент причина произошедшего неизвестна. Данные о пострадавших не поступали. На месте столкновения работают спасатели из Дании и Швеции.

Иностранные коллеги решили не сообщать общественности наименование российского боевого корабля, с которым произошел инцидент. Шведские журналисты уточнили, что в момент столкновения корабля и контейнеровоза было туманно.

В Дулуте прошел День ладьи, посвященный российскому экипажу "Пилигрим".

Теги: вооруженные силы, фрегат
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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