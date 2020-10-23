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Российский боксер Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады в весе до 91 кг
Сегодня, 9:45
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Российский боксер Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады в весе до 91 кг

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В финале соревнования спортсмен уступил кубинцу.

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады в Токио. Он сразился в финале соревнования с кубинским представителем Хулио ла Крусу в весовой категории до 91 кг. Спортсмен из РФ проиграл единогласным решением судейской коллегии с результатом 0:5.

Напомним, что в боксе на летней Олимпиаде разыгрывается 13 комплектов наград, Бронзовая награда присуждается полуфиналистам автоматически. Ранее из россиян награды взяли Андрей Замковой, Имам Хатаев, Глеб Бакши и Зенфира Магомедалиева. Единственное золото завоевал Альберт Батыргазиев.

Боксер Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады.

Фото: Telegram/Олимпийский комитет России

Теги: бокс, муслим гаджимагомедов, олимпиада в токио, серебряная медаль
Категории: Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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