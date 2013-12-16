Боксер Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады

В полуфинале спортсменка уступила китаянке Ли Цянь.

Российский боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзу Олимпиады в Токио. В полуфинальной схватке спортсменка уступила китайской представительнице Ли Цянь по очкам. Встреча завершилась со счетом 0:5. Китаянка выиграла в каждом из трех раундов. Судьи единогласно присудили ей победу. Они сражались в весовой категории до 75 килограмм. Для РФ бронзовая награда стала 59-ой медалью по счету на текущий летних Играх в Японии.

В другой полуфинальной схватке Лорен Прайс из Великобритании победила Наухку Фонтейн из Нидерландов с результатом 3:2. Финальная битва между Лорен Прайс и Ли Цянь состоится 8 августа.

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Фото: Telegram/Олимпийский комитет России