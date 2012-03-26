Российский бизнесмен избил пнувшего ногой калитку подростка

Мальчика положили в больницу с ЗЧТ и сотрясением мозга.

Российский бизнесмен избил пнувшего ногой примерзшую калитку подростка и попал на видео. Ролик опубликовал в социальных сетях информационный портал 76.ru. Журналисты уточнили, что инцидент зафиксирован в Ярославле. На размещенных кадрах видно, что мальчик некоторое время пытается дергать за калитку, которая ему не поддается. Чтобы выйти, ему приходится ударить по объекту ногой. В тот момент, когда школьник оказался за оградой, к нему подлетел мужчина. Он с ходу начал бить потерпевшего по животу и голове.

Ребенок рассказал правоохранительным органам о том, что нападавший является его соседом. Он добавил, что местный житель ему угрожал. После избиения мальчик был госпитализирован. Врачи диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Отец подростка заметил, что злоумышленник управляет частной компанией, которая занимается торговлей строительными материалами.

В МВД ведут проверку по факту произошедшего.

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Фото и видео: соцсети