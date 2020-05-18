Советский комплекс на Западе посчитали новейшим российским оружием.

Российский "Контакт" испугал США. Американские СМИ по ошибке назвали советский комплекс новейшим противоспутниковым гиперзвуковым оружием России. Инцидент произошел несколько недель назад. Журналисты утверждали в публикациях, что военные из РФ уже провели испытания данного оружия. При этом авторы материалов заявили об обеспокоенности Запада тем, что Москва имеет данное вооружение.

На самом деле "Контакт" появился еще во времена Советского Союза. Ученые занялись данной разработкой в 80-ых годах прошлого века. Проект создавался в качестве ответа американской стратегии "Звездных войн".

Напомним, что "Контакт" способен развивать сверхзвуковую скорость. Однако она в несколько раз меньше, чем у гиперзвуковых "Кинжалов". Комплекс используется для ликвидации целей противника на расстоянии до 600 километров.

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Видео: Youtube/BORZZIKMAN