  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Российский Дед Мороз и Снегурочка приедут в Петербург 6 января
Сегодня, 18:20
121
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Российский Дед Мороз и Снегурочка приедут в Петербург 6 января

0 0

Дед Мороз пожелал горожанам "здоровья крепкого, как его новогодние морозы, чтобы на все начинания сил хватало, чтобы мечты — исполнились, желания — сбылись!".

Стало известно, что главный российский Дед Мороз и Снегурочка приедут в Петербург 6 января. Об этом рассказал Дед Мороз в интервью с "Вечеркой". 

Дед Мороз признался, что часто бывает в Петербурге и любит город. Он пожелал горожанам "здоровья крепкого, как его новогодние морозы, чтобы на все начинания сил хватало, чтобы мечты — исполнились, желания — сбылись!".

Напомним, что на вокзалах, принимающих волшебный состав, будут проходить праздничные мероприятия с развлекательными программами. Отмечается, что посещение резиденции, включающее встречу с Дедом Морозом, чаепитие и подарки, возможно по заранее приобретенным билетам.

Ранее спрос на прокат костюмов кролика в Петербурге вырос в 2,5 раза. Объявлений от владельцев праздничных нарядов также стало больше на 77%.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дед, мороз, снегурочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии