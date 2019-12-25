Дед Мороз пожелал горожанам "здоровья крепкого, как его новогодние морозы, чтобы на все начинания сил хватало, чтобы мечты — исполнились, желания — сбылись!".

Стало известно, что главный российский Дед Мороз и Снегурочка приедут в Петербург 6 января. Об этом рассказал Дед Мороз в интервью с "Вечеркой".

Дед Мороз признался, что часто бывает в Петербурге и любит город. Он пожелал горожанам "здоровья крепкого, как его новогодние морозы, чтобы на все начинания сил хватало, чтобы мечты — исполнились, желания — сбылись!".

Напомним, что на вокзалах, принимающих волшебный состав, будут проходить праздничные мероприятия с развлекательными программами. Отмечается, что посещение резиденции, включающее встречу с Дедом Морозом, чаепитие и подарки, возможно по заранее приобретенным билетам.

Ранее спрос на прокат костюмов кролика в Петербурге вырос в 2,5 раза. Объявлений от владельцев праздничных нарядов также стало больше на 77%.

Фото: Piter.tv

