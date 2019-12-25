В учениях были задействованы около 50 военнослужащих.

Российские зенитчики в Абхазии отбили "авианалет" с помощью С-300 "Фаворит". Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Специалисты рассказали, что солдаты российской базы в Абхазии в рамках внезапной проверки смогли отразить удар самолетов условного противника при помощи зенитных ракетных систем С-300.

В ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности расчеты ЮВО отразили налет штурмовой авиации пресс-служба Южного военного округа

Военнослужащие отметили, что пуски были не реальными, а электронными. В общей сложности в учениях приняли участие около 500 человек. Солдаты задействовали 50 единиц техники ПВО и вооружения. В список кроме "Фаворитов" попали комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-10" и "Игла".

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