На полигоне Сары-Шаган ракета поразила цель.

Российские военные успешно испытали новую противоракету. Об этом рассказали представители Минобороны России. Известно, что боеголовка стартовала с полигона Сары-Шаган в Казахстане. Ракета успешно поразила заданную цель.

После серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью пресс-служба Минобороны России

Известно, что пуском ракеты занимался боевой расчет ПВО и ПРО обороны Воздушно-космических сил России. Генерал-лейтенант Андрей Демин уточнил, что система ПРО необходима армии для защиты от воздушно-космических ударов. В последний раз об испытаниях новой противоракеты на полигоне в Казахстане СМИ говорили в конце октября.

С полигона "Капустин Яр" была запущена ракета "Тополь".

Фото и видео: YouTube/Минобороны России.