Видео: С полигона "Капустин Яр" была запущена ракета "Тополь"

Видео запуска баллистической ракеты "Тополь" опубликовано на официальном сайте Минобороны РФ.

С полигона Капустин Яр в Астраханской области была запущена баллистическая ракета "Тополь".

Министерство Обороны России сообщают, что 28 ноября 2019 года боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь". Пуск ракеты прошел в штатном режиме.

Учебная боевая часть ракеты успешно поразила условного противника на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан).

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Видео: Минобороны РФ