Российские военные организовали переправу через Днепр в Херсоне у Антоновского моста

Вооруженные силы России организовали переправу через реку Днепр в Херсоне у Антоновского моста. Об этом сообщает "РИА Новости".
Мост через Днепр был закрыт из-за обстрела с украинской стороны. Российские военные занимаются управлением и организацией движения понтонного парома, который перевозит людей и личный транспорт.
Власти Херсона пообещали открыть движение по Антоновскому мосту после устранения ракетной угрозы от Украины.
Ранее мы сообщали, что Виталий Кличко получил звание почетного гражданина Варшавы.
Видео: Telegram / РИА Новости
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