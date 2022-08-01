Российские военные организовали переправу через Днепр в Херсоне у Антоновского моста

Понтонный паром перевозит через реку людей и личный транспорт.

Вооруженные силы России организовали переправу через реку Днепр в Херсоне у Антоновского моста. Об этом сообщает "РИА Новости".

Мост через Днепр был закрыт из-за обстрела с украинской стороны. Российские военные занимаются управлением и организацией движения понтонного парома, который перевозит людей и личный транспорт.

Власти Херсона пообещали открыть движение по Антоновскому мосту после устранения ракетной угрозы от Украины.

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Видео: Telegram / РИА Новости