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ВС РФ доставили 40 тонн гуманитарной помощи жителям Киевской области

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Помощь включает в себя хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы, крупы, конфеты, сладости и бутилированную питьевую воду.

Военнослужащие России доставили более 40 тонн гуманитарной помощи в населенные пункты Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что гуманитарная помощь отправлена жителям Бородянского района Киевской области. Российская армия держит под контролем населенные пункты района. Для местных жителей подготовили продукты питания и предметы первой необходимости. Помощь включает в себя хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы, крупы, конфеты, сладости и бутилированную питьевую воду.

Ранее мы сообщили, что ВС РФ освободили монахов и мирных жителей, взятых в заложники националистами.

Видео: Минобороны России

Теги: вс рф, гуманитарная помощь, киевская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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