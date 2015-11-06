ВС РФ освободили монахов и мирных жителей, взятых в заложники националистами

Как рассказал Конашенков, при освобождении населенного пункта, часть националистов уничтожена, остальные рассеяны.

Российским военным удалось освободить около 300 граждан и монахов, которых держали в заложниках. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Боевики нацбатальона "Айдар" пришли в населенный пункт Никольское, где расположен православный Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. На близлежащей территории они создали огневые позиции и взяли в заложники местных жителей и монахов. Как рассказал Конашенков, при освобождении населенного пункта, часть националистов уничтожена, остальные рассеяны.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.

Ранее мы сообщили, что ВКС России сбили украинский Су-24 в районе Любимовки.

Видео: Минобороны России