Институт биологии развития имени Кольцова получил грант на исследования.

Российские ученые ищут новые способы диагностики болезни Альцгеймера. Под руководством Института биологии развития имени Кольцова РАН специалисты определяют новые методы диагностики нейродегенеративных заболеваний. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Чиновники отметили, что исследование получило государственный грант в размере 300 млн рублей. Средства направлены на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Сейчас ученые работают над изучением молекулярных механизмов нарушения метаболизма функционально значимых для нейронов белков. Они также анализируют зарождение и развитие НДЗ.

Напомним, что рост российских научно-медицинских разработок запланирован в рамках национального проекта "Наука", который должен быть реализован к 2024 году.

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