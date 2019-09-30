Российские ученые ищут новые способы диагностики болезни Альцгеймера. Под руководством Института биологии развития имени Кольцова РАН специалисты определяют новые методы диагностики нейродегенеративных заболеваний. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.
Чиновники отметили, что исследование получило государственный грант в размере 300 млн рублей. Средства направлены на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Сейчас ученые работают над изучением молекулярных механизмов нарушения метаболизма функционально значимых для нейронов белков. Они также анализируют зарождение и развитие НДЗ.
Напомним, что рост российских научно-медицинских разработок запланирован в рамках национального проекта "Наука", который должен быть реализован к 2024 году.
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Фото: Pixabay.com
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