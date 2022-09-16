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Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов и 53 реактивных снаряда

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации ракет "Ольха" и HIMARS.

Российские силы противовоздушной обороны сбили за последние сутки проведения специальной военной операции пять украинских дронов и 53 реактивных снаряда залповых систем "Ольха" и HIMARS американского производства. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга от 16 сентября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Средствами ПВО сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой Народной Республики, Томарино и Степовое Херсонской области. Уничтожены в воздухе 53 снаряда РСЗО.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что боеголовки для РСЗО были сбиты Вооруженными силами России в районах населенных пунктов Авдотьино на территории Донецкой Народной Республики, Голая Пристань, Новая Каховка, Антоновка, Веселое в Херсонской области и Мирное Запорожья.

ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, беспилотники, игорь конашенков, минобороны, пво, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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