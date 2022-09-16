ВС России поразили пункты дислокации ВСУ и "Кракена" в Купянске и Харькове

Министерство обороны России сообщило о том, что военные в ходе специальной операции поразили пункты дислокации Вооруженных сил Украины, националистического формирования "Кракен" в Купянске и Харькове. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков во время регулярного брифинга от 16 сентября.
В Харьковской области поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады войск Украины в районах населённых пунктов Двуречная и Купянск, а также "Кракен" в городе Харьков.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Две российские АПЛ выполнили пуски ракет в районе Севморпути.
Фото и видео: Минобороны России
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