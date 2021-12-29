Четверка наших спортсменов получила серебро.

Российские прыгуны с трамплина взяли первую олимпийскую медаль в истории. Национальная сборная выиграла серебро в соревнованиях смешанных спортсменов в категории прыжки на лыжах. Отличились результатами наши соотечественники Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. Спортсмены набрали по результатам четырех попыток 890,3 балла.

Лидерами турнира стали представители Словении. Они получили от судей 1001,5 балла. Тройку лидеров замкнули канадцы с итогом в 844,6 баллов. В первом раунде выступлений японке Саре Таканаши, австрийке Даниэле Ирашко-Штольц и немке Катарине Альтхаус арбитры не засчитали попытки. Организаторы уточнили, что это произошло из-за несоответствия их комбинезонов по установленным нормам.

В финале соревнований то же самое произошло с норвежками Анной Стрём и Силье Опсет.

Семененко чисто исполнил короткую программу на Олимпиаде в Пекине.

Фото и видео: YouTube / Telesport