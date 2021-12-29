Семененко чисто исполнил короткую программу на Олимпиаде в Пекине

Результат спортсмена немного ниже, чем на ЧЕ.

Российский спортсмен Евгений Семененко чисто исполнил короткую программу на зимней Олимпиаде в Пекине. Молодой человек заявлен на Играх как представитель РФ в одиночном фигурном катании в категории мужчин. Он выполнил заявленную программу без ошибок. Свое выступление фигурист начал с каскада из четверного и тройного тулупов. После этого он приземлил четверной сальхов. Вторая часть проката запомнилась зрителям тройным акселем. Эксперты уточнили, что непрыжковые элементы программы россиянина были исполнены на четвёртом уровне сложности. Речь идет о вращении и дорожке шагов.

Судьи оценили прокат Евгения Семененко в 95,76 балла,. Этот показатель немного меньше, чем юноша получил после своего проката на чемпионате Европы. На данный момент текущий результат является первым местом за короткую программу. После трёх разминок, на лед выйдут еще 12 фигуристов.

Евгения Медведева поздравила российских фигуристов с победой на Играх-2022.

Фото и видео: Youtube/Olympics