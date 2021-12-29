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Российские конькобежцы завоевали серебро Олимпиады в командной гонке преследования
Сегодня, 12:16
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Российские конькобежцы завоевали серебро Олимпиады в командной гонке преследования

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Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров принесли России медаль.

Мужская сборная России по конькобежному спорту стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Спортсмены заняли второе место в командной гонке преследования. Таким образом они принесли своей стране 20 по счету медаль. От РФ в соревновании принимали участие Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

В финале А они уступили 2,38 секунды норвежским представителям Хальгейру Энгебротену, Педеру Конгсхаугу и Сверре Лунде Педерсену (3.38,08). Ранее в полуфинале командной гонки россияне установили олимпийский рекорд — 3 минуты 36,61 секунды. Бронзовые награды отданы американцам, которые смогли опередить по времени сборную Нидерландов.

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Фото: Telegram / Олимпийский комитет России
 

Теги: командная гонка преследования, конькобежцы, олимпиада в пекине, серебряная медаль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт,

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