Российские конькобежцы завоевали серебро Олимпиады в командной гонке преследования

Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров принесли России медаль.

Мужская сборная России по конькобежному спорту стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Спортсмены заняли второе место в командной гонке преследования. Таким образом они принесли своей стране 20 по счету медаль. От РФ в соревновании принимали участие Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

В финале А они уступили 2,38 секунды норвежским представителям Хальгейру Энгебротену, Педеру Конгсхаугу и Сверре Лунде Педерсену (3.38,08). Ранее в полуфинале командной гонки россияне установили олимпийский рекорд — 3 минуты 36,61 секунды. Бронзовые награды отданы американцам, которые смогли опередить по времени сборную Нидерландов.

Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на Олимпиаде.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

