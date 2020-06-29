Су-27 вылетели на защиту границ от американских RC-135 и P-8A.

Российские истребители сопроводили американские самолеты над Черным морем. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной РФ. Чиновники заметили, что в небо поднимались Су-27. Они следили за действиями экипажей патрульного P-8A "Посейдона" ВМС США и стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США.

29 июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение P-8A и RC-135 говорится в сообщении

Средства российского контроля непрерывно сопровождали самолеты над границами государства. Истребители не допустили нарушения границы. Военные заметили, что полет Су-27 проводился в строгом соответствии с международными требованиями использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Бомбардировщики B-21 смогут прорвать оборону С-400.