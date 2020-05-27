Пилоты Су-35 не давали американскому Poseidon P-8A безопасно маневрировать.

США заявили о "небезопасном" перехвате своего самолета российским истребителем. Соответствующая информация опубликована в пресс-релизе Шестого американского флота ВМС. По данным военных, на сопровождение самолетов со стороны РФ выдвинулись Су-35.

По данным ВМС США, российские истребители подлетели на небезопасное расстояние к американскому боевому самолету с двух сторон. Пилоты ограничили возможность Poseidon P-8A "безопасно маневрировать".

Перехват был определен как небезопасный и непрофессиональный представители Шестого флота ВМС США

Специалист отметили, что вся операция длилась на протяжении 64 минут.

Напомним, что 20 апреля аналогичная ситуация произошла с американским самолетом-разведчиком. В воздушном пространстве его сопровождал Су-35 из России. Самолет направлялся в сторону Сирии. Российские военные смогли идентифицировать бортовой номер и принадлежность объекта к армии США.

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Видео: Youtube/ CNE-CNA/C6F