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США заявили о "небезопасном" перехвате своего самолета российским истребителем

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Пилоты Су-35 не давали американскому Poseidon P-8A безопасно маневрировать.

США заявили о "небезопасном" перехвате своего самолета российским истребителем. Соответствующая информация опубликована в пресс-релизе Шестого американского флота ВМС. По данным военных, на сопровождение самолетов со стороны РФ выдвинулись Су-35. 

По данным ВМС США, российские истребители подлетели на небезопасное расстояние к американскому боевому самолету с двух сторон. Пилоты ограничили возможность Poseidon P-8A "безопасно маневрировать". 

Перехват был определен как небезопасный и непрофессиональный

представители Шестого флота ВМС США

Специалист отметили, что вся операция длилась на протяжении 64 минут.

Напомним, что 20 апреля аналогичная ситуация произошла с американским самолетом-разведчиком. В воздушном пространстве его сопровождал Су-35 из России. Самолет направлялся в сторону Сирии. Российские военные смогли идентифицировать бортовой номер и принадлежность объекта к армии США.

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Видео: Youtube/ CNE-CNA/C6F

Теги: poseidon p-8a, сопровождение, су-35, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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