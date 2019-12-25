Российские десантники захватили аэродром Гостомель в Киевской области

Игорь Конашенков рассказал об успешной завершении операции.

Российские десантники захватили Гостомель в Киевской области. Об этом на новом брифинге с журналистами рассказал генерал-майор Игорь Конашенков. По данным специалиста, Вооруженными силами России 24 числа проведена операция по высадке на территорию местного аэродрома. В миссии приняли участие свыше 200 человек личного состава.

При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных Силах России нет. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Игорь Конашенков заметил, что успех российского десанта обеспечен подавлением всей украинской противовоздушной обороны в зоне высадки, а также за счет полной изоляцией района боевых действий с воздушного пространства и активным проведением радиоэлектронной борьбы.

Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

Фото и видео: Минобороны России

