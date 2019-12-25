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Российские десантники захватили аэродром Гостомель в Киевской области
Сегодня, 15:52
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Российские десантники захватили аэродром Гостомель в Киевской области

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Игорь Конашенков рассказал об успешной завершении операции.

Российские десантники захватили Гостомель в Киевской области. Об этом на новом брифинге с журналистами рассказал генерал-майор Игорь Конашенков. По данным специалиста, Вооруженными силами России 24 числа проведена операция по высадке на территорию местного аэродрома. В миссии приняли участие свыше 200 человек личного состава. 

При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных Силах России нет.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Игорь Конашенков заметил, что успех российского десанта обеспечен подавлением всей украинской противовоздушной обороны в зоне высадки, а также за счет полной изоляцией района боевых действий с воздушного пространства и активным проведением радиоэлектронной борьбы.

Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

Фото и видео:  Минобороны России
 

Теги: военная операция, военный аэродром, гостомель, игорь конашенков, киев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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