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Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС

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Игорь Конашенков рассказал о работе по обеспечению ядерной безопасности в регионе.

Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Об этом на брифинге с журналистами рассказал российский генерал-майор Игорь Конашенков. Специалист рассказал, что миссия выполнена 24 февраля. В настоящее время местный персонал продолжает заниматься обслуживанием инфраструктурного объекта в штатном графике.

С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Военные мониторят радиоактивную обстановку в регионе. За счет совместной работы российских десантников и представителей ВСУ из батальона охраны АЭС по обороне станции предоставлены гарантии того, что террористические движения или националистические формирования не воспользуются ситуацией для нарушения работы АЭС и ядерной провокации. В настоящее время радиоактивный фон на локации находится в норме.

Гарнизон ВСУ острова Змеиный сдался подразделениям ВС России.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: аэс, вдв, десант, игорь конашенков, минобороны, чернобыль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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