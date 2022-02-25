Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. Об этом на брифинге с журналистами рассказал российский генерал-майор Игорь Конашенков. Специалист рассказал, что миссия выполнена 24 февраля. В настоящее время местный персонал продолжает заниматься обслуживанием инфраструктурного объекта в штатном графике.
С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага Чернобыльской АЭС.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Военные мониторят радиоактивную обстановку в регионе. За счет совместной работы российских десантников и представителей ВСУ из батальона охраны АЭС по обороне станции предоставлены гарантии того, что террористические движения или националистические формирования не воспользуются ситуацией для нарушения работы АЭС и ядерной провокации. В настоящее время радиоактивный фон на локации находится в норме.
Гарнизон ВСУ острова Змеиный сдался подразделениям ВС России.
Фото и видео: Минобороны России
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