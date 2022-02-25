Гарнизон ВСУ острова Змеиный сдался подразделениям ВС России

Игорь Конашенков рассказал о ситуации по военной операции на утро 25 февраля.

Минобороны РФ сообщило, что в районе острова Змеиный в общей сложности сдались 82 украинских военных. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал Игорь Конашенков. Специалист рассказал, что на утро 25 февраля российским силам сдались еще 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ. Это зафиксировано в районе Николаевска.

В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям Игорь Конашенков, представитель ВС РФ

Эксперт добавил, что одно из украинских подразделений морских пехотинцев из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции Донецкой народной республики, чтобы им предоставили гуманитарный коридор для выхода. Все военнослужащие будут отпущены домой к семьям после стабилизации ситуации в районе боевых действий.

Пушилин: украинские радикалы не сдаются, в отличие от рядовых военных.

Фото и видео: Минобороны

