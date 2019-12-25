Пушилин: украинские радикалы не сдаются, в отличие от рядовых военных

Глава ДНР рассказал о том, что ситуация на Донбассе постепенно меняется.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что украинские радикалы не сдаются, в отличие от рядовых военных. Последние складывают оружие и отказываются от боевых действий против ДНР и ЛНР. Об этом чиновник упомянул во время интервью для телеканала "Россия-24".

Ряд военнослужащих, я подчеркиваю, не националистов, а именно военнослужащих, понимают бесперспективность и желают оставаться живыми, вернуться к своим семьям и сдаются, складывают оружие. Денис Пушилин, глава ДНР

По словам Пушилина, некоторые представители ВСУ понимают всю бесперспективность сопротивления. Уже сейчас эксперты видят признаки того, что ситуация на Донбассе меняется. Военные хотят вернуться живыми и невредимыми к своим семьям. Руководство ДНР заметило, что как ранее и обещалось, сложившие оружие военнослужащие имеют все необходимые условия, медицинскую поддержку. По завершению боевых действий они смогут вернуться домой.

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Фото: YouTube / Россия-24

