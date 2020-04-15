Одними из первых размер первоначального взноса повысили банки "Открытие" и Совкомбанк.

Российские банки стали пересматривать требования по первому ипотечному взносу. Теперь они требуют от заёмщиков большую сумму при первоначальном взносе. В начале апреля и конце марта к такой мере прибегли шесть из 30 ведущих банков страны. Об этом пишет РБК.

Сообщается, что они увеличили сумму минимального взноса для получения ипотеки при покупке жилья в новостройке или уже готовой квартиры. Это позволит кредитным организациям отсеять неплатёжеспособных заёмщиков.

Одними из первых размер первоначального взноса повысили банки "Открытие" и Совкомбанк. Теперь минимальный первый взнос при получении у них ипотечного кредита составит 20% от всей суммы — а не 10%, как было ранее. В Росбанке размер взноса по кредитам на готовое жилье также вырос на 10% - до 35%. "Юникредит" увеличили сумму взноса на 15% - до 35%.

Ранее Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе.

Видео: kremlin.ru