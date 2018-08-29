Российская туристка скончалась на отдыхе в Турции после занятий аквааэробикой

54-летняя жительница Свердловской области умерла от инсульта в турецкой больнице. Страховая компания отказалась оплачивать расходы.

В Турции на отдыхе скончалась туристка после занятий аквааэробикой.

54-летняя женщина приехала на отдых в Анталью с дочерью и ее семьей 6 октября. Через 2 дня после занятий аэробикой в бассейне отеля женщине стало плохо. Она была госпитализирована в больницу, где после диагностики медики установили, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг.

10 октября женщину успешно прооперировали, она пришла в сознание. Но через пару жней ее состояние ухудшилось, и ее ввели в кому. Через 10 дней женщина скончалась в больнице.

Родственники свердловчанки поддерживали тесный контакт со страховой компанией, которые отказались оплачивать расходы клинике. Семья уже заплатила больнице чуть менее 200 000 рублей, а нужно заплатить еще 450 тысяч, иначе семье не выдадут свидетельство о смерти. Сейчас в СМИ появилась информация, что страховая компания все же решила оплатить лечение и помочь перевезти тело женщины на родину.

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Фото:Рixabay