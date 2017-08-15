Российская теннисистка Самсонова вышла в финал турнира в Кливленде

Людмила Самсонова обыграла американку Бернарду Пера в полуфинале.

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал международного турнира в Кливленде, организованного Женской теннисной ассоциацией (WTA). В полуфинальной игре девушка обошла американскую представительницу Бернарду Пера. Матч завершился с результатом 6:1, 6:2. Следующей соперницей на корте россиянки станет белоруска Александра Саснович. Встреча запланирована на 27 августа.

Людмиле Самсоновой сейчас 23 года. Спортсменка занимает 45-е место в рейтинге WTA. На счету двушки сейчас записано две победы под эгидой WTA. В августе 2022 года ей удалось выиграть теннисный турнир, проводимый в Вашингтоне. Лучшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2021 году

Напомним, что теннисный турнир в Кливленде относится к категории WTA 250. Он проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований составляет 251 тысяча долларов.

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Фото и видео: WTA