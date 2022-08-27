Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Канаде

Россиянка обыграла в полуфинале Диан Парри.

Российская представительница Дарья Касаткина вышла в финал международного турнира, проводимого Женской теннисной ассоциацией (WTA) на территории канадского города Гранби. В полуфинальном состязании спортсменка обошла на корте француженку Диан Парри. Встреча завершилась с результатом 6:2, 6:0. Следующей оппоненткой Дарьи станет австралийка Дарьей Сэвилл. Известно, что иностранка до 2015 года представляла Россию. Мероприятие в Гранби относится к категории WTA 250. Оно проводится на покрытии "хард", игры завершатся 27 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 251 тысяч долларов.

Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Канаде.

Фото и видео: WTA