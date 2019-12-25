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Российская сборная по гандболу вышла в плей-офф турнира Олимпиады
Сегодня, 9:52
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Российская сборная по гандболу вышла в плей-офф турнира Олимпиады

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Заключительный матч группового этапа команда РФ проведет против Испании.

После победы в четвертом матче группового этапа Олимпиады над командой Франции (28:27) женская сборная России по гандболу гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Команда набрала пять очков в четырех матчах, занимая второе место в группе B. В заключительном матче группового этапа россиянки сыграют 2 августа с командой Испании.

Император Японии Нарухито назвал нелегким проведение Олимпиады в Токио в условиях пандемии коронавируса. На встрече с главой Международного олимпийского комитета правитель выразил свое уважение за принятые профилактические меры и организацию спортивного мероприятия. 

Фото: Pixabay

Теги: гандбол, олимпиада, плей-офф
Категории: Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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