Совсем скоро в Беловежской Пуще начнется третий раунд переговоров между Украиной и Россией.

Российская делегация прибыла в Белоруссию в прежнем составе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Совсем скоро в Беловежской Пуще начнется третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Место решили не менять. Пока уточняется информация об участии украинской стороны. Два раунда переговоров уже состоялись. Тогда российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил, что российская сторона будет вести переговоры с Украиной столько сколько нужно.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин уточнил, что прекращение военной спецоперации на Украине возможно только если Киев перестанет вести боевые действия и выполнит требования России. В пресс-службе Кремля обратили внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс. По словам Путина, он готов продолжать диалог с Украиной с целью урегулировать конфликт.

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Видео: Telegram / ТАСС