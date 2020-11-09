Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за удаление каналов RT

Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой на территории РФ, если видеохостинг Youtube не отменит блокировку двух немецких аккаунтов RT. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на письмо ведомства в адрес американской корпорации.
В письме РКН требует от Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов "RT DE" и "Der Fehlende Part". Ведомство считает, что данная блокировка нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и является актом цензуры.
В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа.
из письма РКН
В российском ведомстве также напомнили, что согласно законам РФ, за игнорирование владельцами веб-ресурсов предупреждений о нарушении прав граждан государства в интернете им может грозить штраф до одного миллиона рублей, за повторный отказ – до трех миллионов рублей.
Напомним, 28 сентября главный редактор телевизионного канала RT Маргарита Симоньян заявила, что Youtube без возможности восстановления удалил два немецкоязычных канала "RT DE" и "Der Fehlende Part". Она призвала российских законодателей ужесточить наказание IT-гигантам за цензуру СМИ после данного инцидента, который, по ее мнению, является "настоящей медийной войной". МИД России позже заявил о намерении принять симметричные меры в ответ на удаление каналов RT, а именно заблокировать на территории РФ некоторые немецкие СМИ.
Ранее Госдеп обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ по правам человека.
Фото: pixabay.com
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