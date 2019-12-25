Госдеп обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ по правам человека

В американском ведомстве считают, что Москва пытается заблокировать контроль над положением в области прав человека.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обвинил Москву в срыве совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в ходе которого планировалось обсудить вопросы человеческого измерения. Об этом говорится на официальном сайте американского ведомства. Мероприятие должно было состояться 27 сентября.

К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Он подчеркнул, Вашингтон ожидает, что ОБСЕ и страны-участницы данной организации продолжат проведение запланированных встреч, в ходе которых будут подниматься вопросы, касающиеся прав человека. По словам Блинкена, США сделают все возможное, чтобы привлечь внимание в регионе ОБСЕ к данной теме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит "мудро", если Вашингтон введет новый санкционный список против граждан РФ.

Фото: Instagram/secblinken