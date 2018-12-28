Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже орденов

Речь идет о 32 страницах американского сайта-гиганта.

Как сообщила пресс-служба ведомства 22 июня, в компанию было направлено требование об удалении 32 страниц с сайта, на которых были объявления о продаже наград Великой Отечественной войны. Треть сообщений уже исчезла: с 11 из 32 страниц эти объявления удалены, осталась еще 21 страница поиска.

Отметим, что в России покупка или сбыт официальных документов и госнаград России или СССР является уголовно наказуемым деянием.

Ранее Piter.TV рассказал, как в Twitter-аккаунте Роскомнадзора появилось сообщение, посвященное новой методике описания ненормативной лексики в СМИ.

Видео: скриншоты с сайта eBay