Роскомнадзор "психанул" в Twitter из-за нецензурной лексики 

Российские пользователи возмутились смелости высказываний РКН.

В пятницу, 21 июня, в Twitter разгорелся настоящий скандал между российскими пользователями и Роскомнадзором (РКН). "Камнем преткновения" стал слайд презентации ведомства в УрФО.

На слайде показаны примеры правильной и неправильной маскировки нецензурной брани. Инструкция касается работников СМИ. Один из пользователей, а именно главред ресурса "Znak" Дмитрий Колезев заявил, что такое нововведение напоминает "оттепель", также восхитился новой версией написания одного из слов. В ответ РКН отреагировал весьма неоднозначно.

Пользователи возмущены подобными ответами ведомства.

Если уже даже официальные аккаунты гос.организаций пишут так, то что можно говорить о работе самой системы, для начала бы им твиттер научиться вести, тут, может и шутка, но они себе такого не должны позволять отмечают пользователи.

Ранее в сети появились похожие ответы от МФЦ. Некоторые пользователи предположили, что администратора социальных сетей ведомства уволили, и он так решил отомстить начальству. Другие считают, что подобные картинки — фотошоп.

Ранее мы сообщали о том, что cтудентов-иностранцев задержали при попытке уплыть в Финляндию.

Фото: скриншот @kolezev/Twitter, открытый источник