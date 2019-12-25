Заявку лоукостера признали не оответствующей критериям предоставления господдержки.

Росавиация отклонила заявку "Победы" на субсидии за потери из-за COVID-19. Ранее Росавиация одобрила авиакомпаниям субсидии на 9,6 миллиарда рублей.

Заявка авиакомпании "Победа" отклонена как не соответствующая критериям, установленным правилами предоставления субсидий пресс-служба Росавиации

Напомним, что лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлота". Компания подавала документы на возмещение потерь из-за пандемии коронавируса, которое предоставляет государство.

Кремль рассказал, что точных дат возобновления перелётов пока нет.