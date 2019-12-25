Второй энергоблок на Ленинградской АЭС окончательно остановили для вывода из эксплуатации

Энергоблок проработал 45 лет.

После полуночи во вторник, 10 ноября, на Ленинградской АЭС окончательно остановили второй энергоблок РБМК-1000. Как рассказали в пресс-службе ЛАЭС, отработавший 45 лет энергоблок выведут из эксплуатации.

Реактор заглушили и отключили от единой энергосистемы России. Отмечается, что с 11 ноября 1975 года блок выработал 277,572 млрд кВт•часов электроэнергии. В последующие четыре года реактор переведут в режим эксплуатации без генерации, чтобы вывести из него и бассейна выдержки все ядерное топливо.

Окончание работы одного атомного гиганта передаст эстафету новейшему шестому энергоблоку ЛАЭС, запущенному в минувшем октябре. Сейчас новый реактор проходит этап опытно-промышленной эксплуатации.

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Фото: Ленинградская АЭС / "ВКонтакте"