Энергоблок №6 Ленинградской АЭС-2 начал работу

Вечером 22 октября блок подключили к энергосистеме России.

Вечером 22 октября на Ленинградской АЭС-2 заработал новый энергоблок №6. Как сообщается в официальной группе станции "ВКонтакте", специалисты впервые в истории включили в сеть энергоблок с реактором ВВЭР-1200, который вышел на мощность 240 МВт.

На АЭС день включения энергоблока в энергосеть страны назвали счастливым, поскольку годы напряженной работы увенчались большой "трудовой победой". Впереди у специалистов этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого мощности реактора постепенно освоят до 100%. На каждой из ступеней сотрудники станции проверят оборудование в динамических режимах работы энергоблока.

Незадолго до включения энергоблок №6 начал набирать необходимую мощность от 1 % до 35 %, которая в итоге помогла включить турбогенератор в сеть. Отмечается, что после опытно-промышленной эксплуатации блок остановят для ревизии оборудования и сдачи в промышленную эксплуатацию в следующем году.

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Фото: Ленинградская АЭС / "ВКонтакте"