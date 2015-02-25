Роналду на пресс-конференции отодвинул от себя спонсорскую "Кока-колу"

Нападающий сборной Португалии призвал пить воду.

Криштиан Роналду отодвинул от себя "Кока-колу" и оставил только воду. Инцидент произошел во время пресс-конференции, посвященной игре в рамках чемпионата Европы, в которой сборная Португалии сразится с Венгрией. Спортсмен занял свое место в пресс-центре. Перед ним на столе стояли две бутылки со спонсорскими напитками. Нападающий туринского "Ювентуса" призвал журналистов отказаться от употребления Coca-Cola, призвав отдавать предпочтение обычной питьевой воде.

Вот, что надо пить. Криштиан Роналду, футболист

Форвард демонстративно помахал перед представителями СМИ бутылкой с обычной водой. Сейчас фотографии и видео с пресс-конференции стали активно распространяться в социальных сетях, став вирусными.

Напомним, что игра в рамках очередной игры группового этапа (группа F) состоится в Будапеште 15 июня. На поле выйдут Португалия и Венгрия.

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Фото: © UEFA EURO 2020

Видео: YouTube / BeanymanSports