Роналду на пресс-конференции отодвинул от себя спонсорскую "Кока-колу"

Криштиан Роналду отодвинул от себя "Кока-колу" и оставил только воду. Инцидент произошел во время пресс-конференции, посвященной игре в рамках чемпионата Европы, в которой сборная Португалии сразится с Венгрией. Спортсмен занял свое место в пресс-центре. Перед ним на столе стояли две бутылки со спонсорскими напитками. Нападающий туринского "Ювентуса" призвал журналистов отказаться от употребления Coca-Cola, призвав отдавать предпочтение обычной питьевой воде.
Вот, что надо пить.
Криштиан Роналду, футболист
Форвард демонстративно помахал перед представителями СМИ бутылкой с обычной водой. Сейчас фотографии и видео с пресс-конференции стали активно распространяться в социальных сетях, став вирусными.
Напомним, что игра в рамках очередной игры группового этапа (группа F) состоится в Будапеште 15 июня. На поле выйдут Португалия и Венгрия.
Тренер сборной Финляндии заявил, что команду устроит ничья в матче Евро с россиянами.
Фото: © UEFA EURO 2020
Видео: YouTube / BeanymanSports
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