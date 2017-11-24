Роналдо собирается купить испанский "Вальядолид" за 30 млн евро

Сделка должна состояться в ближайшие две-три недели.

Двукратный чемпион мира по футболу Роналдо собирается купить испанский футбольный клуб "Вальядолид". За него бразилец предлагает 30 млн евро. Сделка должна состояться в ближайшие две-три недели. Об этом сообщает радиокомпания Cadena SER.

В настоящее время у клуба есть долг в 25 млн евро. Новый владелец должен будет погасить его. Отмечается, что "Вальядолидом" заинтересовались более богатые инвесторы из Китая и стран Латинской Америки. Однако нынешний хозяин клуба заинтересован в приходе именно 41-летнего Роналдо.

По итогам сезона 2017/18 "Вальядолид" попал в испанскую примеру. В первом туре чемпионата команда сыграла вничью с "Жироной". Встреча закончилась со счетом 0:0. Во втором туре футболисты уступили "Барселоне" со счетом 0:1. С момента основания (1928 год) "Вальядолид" провел 42 сезона в элитном испанском дивизионе.

Напомним, что Роналду Луис Назариу ди Лима был одним из лучших нападающих своего поколения. В составе сборной Бразилии он дважды стал чемпионом мира по футболу 1994 и 2002 годах. Кроме того, в 1998 году он завоевал серебро мирового первенства, в 1997 году победил на Кубке конфедераций, а в 1997 и 1999 годах стал двукратным обладателем Кубка Америки. На клубном уровне Роналдо играл за испанские "Барселону" и "Реал", итальянские "Интер" и "Милан", голландский ПСВ и бразильские "Крузейро" и "Коринтианс".

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Фото: Instagram / ronaldo