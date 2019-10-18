По мотивам романов Терри Пратчетта "Плоский мир" снимут сериал

Пока неизвестно, какие из 40 книг цикла будут экранизированы.

Компании Motive Pictures и Endeavor Content собираются снять сериал по мотивам романов Терри Пратчетта "Плоский мир". Чтобы реализовать эту идею, они решили объединиться с компанией Narrativia, которую в 2012 году основал сам Пратчетт. Об этом пишет издание Variety.

В цикле "Плоский мир" 40 романов, написанных в жанре юмористического фэнтези. Их продажи по всему миру перевалили за 100 млн копий. Благодаря "Плоскому миру" писатель стал одним из наиболее популярных авторов Великобритании. По мотивам какой именно книги будут снимать сериал, пока неизвестно.

Терри Пратчетт умер в марте 2015 года после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Жесткий диск, на котором хранились незаконченные книги писателя, был уничтожен в соответствии с его завещанием.

Романы Пратчетта неоднократно экранизировали. Так, зрители могут увидеть фильмы "Цвет волшебства", "Опочтарение" и др. Также в 2019 году вышел сериал "Благие знамения", основанный на одноименной книге Терри Пратчетта и Нила Геймана.

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