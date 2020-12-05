Глава "Роскосмоса" представил пистолет "Капрал" от "Златмаша".

Дмитрий Рогозин представил стрелковое оружие производства "Роскосмоса". Глава государственной корпорации написал в собственном аккаунте о том, что одно из предприятий начало изготавливать вооружение. Он добавил, что ведомство занимается не только выпуском ракетно-космической техники, но и энергетическое оборудование, лифты, легорельсовый транспорт и медтехнику.

Те, кто умеет создавать сложнейшие инженерные сооружения - космодромы, способен выполнить любой иной заказ. Но, наверное, мало кто знает, что Роскосмос производит и стрелковое оружие. Расскажу о некоторых видах продукции нашего "Златмаша" Дмитрий Рогозин, генеральный директор "Роскосмоса"

К посту чиновник прикрепил презентационный ролик "Златмаша", а также ссылку на сайт предприятия. В ролике говорится о производимом травматическом пистолете "Капрал". Его изготавливают для охранных структур. В основе оружия находится пистолет-пулемет ПП-91 "Кедр".

Известно, что "Златмаш" выпускает оружие с 1939 года.

Дмитрий Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета.

Видео: YT / ItZlatmash