Гендиректор госкорпорации назвал уровень оплаты труда в Москве и Воронеже.

Дмитрий Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях "Роскосмоса". Об этом генеральный директор государственной корпорации написал в собственном аккаунте в социальных сетях. По данным чиновника, на московских предприятиях "Роскосмоса" сотрудники получают более 35 тысяч рублей в месяц, а на Конструкторском бюро в Воронеже установлен минимальный уровень оплаты труда для найма молодых специалистов.

В Москве у нас таких зарплат нет. В Москве она выше, но в регионах проблемы есть. Например, в Воронеже на КБХА я определил директивно минимальную зарплату конструкторов, чтобы можно было привлечь талантливую молодежь Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Таким образом эксперт прокомментировал удивление подписчика о том, что Центр Хруничева ищет инженера-конструктора, предлагая зарплату от 35 тысяч рублей.

Рогозин заявил о готовности "Ангары-А5" к запуску в декабре.

Фото: Piter.tv