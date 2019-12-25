Родители и ученики заступились за учительницу, которую уволили за блог с контентом 18+

В свободное время педагог вела в соцсети блог на тему сексуального просвещения.

Родители и ученики заступились за учительницу Ольгу Щеголеву, которую уволили из школы при Консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге за блог с контентом 18+. Они хотят написать петицию на имя директора школы и ректора консерватории. Об этом пишут "Невские Новости".

Руководству школы стало известно, что педагог в свободное время вела блок в Instagram на тему сексуального просвещения. Это и стало причиной увольнения женщины.

По словам матери двух школьниц, современные и адекватные родители понимают, что Ольгу Щеголову необходимо вернуть.

Я считаю, что Ольга Ильинична хороший педагог и профессионал. Дети с удовольствием ходили на ее уроки, а ее блог в "Инстаграме" – это ее личное дело. Тем более, ничего "запретного" или "вызывающего" я в нем не увидела. Отметила женщина в беседе с "Газетой.Ru"

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Фото: pexels.com