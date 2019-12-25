Ридли Скотт подтвердил съемки сиквела "Чужого"

Премьера запланирована на 2021 год.

Спустя три года после выхода фантастического фильма "Чужой: Завет" Ридли Скотт решил снять продолжение. По информации инсайдеров, создатели киноленты не планируют связывать новый фильм с предыдущим. Об этом пишет Indie Wire.

По словам Ридли Скотта, работа над новым проектом уже идет. Однако на каком этапе находятся съемки, он уточнять не стал. Ожидается, что фильм появится в прокате в 2021 году. Подробности сюжета пока не раскрываются.

Картина "Чужой: Завет" вышла в 2017 году и не имела большого успеха у публики. Рейтинг фильма составил 6,0. События разворачиваются в далеком будущем. Возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает сигнал, исходящий с неизвестной планеты. Экипаж в соответствии с инструкцией должен найти и исследовать источник сигнала. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы.

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Видео: YouTube / iVideos