Ученые используют аэродинамические характеристики чешуи для летательных аппаратов.

Рыбья чешуя поможет сделать самолеты быстрее. Об этом рассказали представители Лондонского и Штутгартского университетов. Они изучили методы улучшения аэродинамических характеристик воздушных средств. Недавно сложные движения крыльев саранчи подсказали специалистам конструкцию для разработки более эффективных крыльев для самолетов.

Установлено, что перекрывающиеся области на поверхности рыбьей чешуи приводят к зигзагообразному движению жидкости при контакте. Этот процесс формирует полосатый поток, который способен нейтрализовать колебания, который обычно приводят в воздухе к турбулентности. Зигзагообразное движение и полосатый поток вместе уменьшают сопротивление более чем на 25 процентов.

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