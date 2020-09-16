Власти страны отметили деятельность певицы в формировании престижа родины.

Певице Рианне присвоили звание национального героя Барбадоса. Такое заявление на торжественной церемонии сделала глава местного правительства Миа Моттли. Чиновник напомнил жителям о том, что артистка по происхождению является их соотечественницей.

От имени нации и гордого народа мы объявляем тебя национальным героем Барбадоса, наш посланник Робин Рианна Фенти. Продолжай сиять как алмаз и быть гордостью своей страны. Благодаря своей креативности, дисциплине и, прежде всего, необычайной преданности своей родине несла примерную службу на благо Барбадоса. Миа Моттли, премьер-министр Барбадоса

Напомним, что Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В возрасте 16 лет девушка переехала жить в Америку, чтобы там начать профессиональную карьеру певицы. Звезда является лауреатом девяти премий "Грэмми", а также считается одним из самых продаваемых артистов в мире. В сентябре 2018 года она стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в Вашингтоне.

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Фото и видео: YouTube / Guardian News



