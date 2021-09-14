Главные звезды на Met Gala 2021: в сети обсуждают наряды вечера

Met Gala — благотворительный вечер в пользу Метрополитен-музея.

В понедельник, 13 сентября в Институте костюма в Нью-Йорке прошел ежегодный бал Met Gala. В прошлом году бал не проводился, а в этом был перенесен с мая на сентябрь.



По традиции наряды гостей бала должны соответствовать тематике новой выставки института. В этом году темой мероприятия стал американский стиль во всех его проявлениях.

Событие посетили десятки американских звезд шоу-бизнеса, представ на публике в необычных образах. Самыми обсуждаемыми стали рэпер ASAP Rocky, обернутый в цветной плед, Ким Кардашьян облачилась в черное платье, скрывающее лицо, а артист Lil Nas X показал сразу три золотых образа. Певица Рианна сверкала в украшениях Bulgari.

Ведущими Met Gala в этом году стали певица Билли Айлиш, актер Тимоти Шаламе, спортсменка Наоми Осака и поэтесса Аманда Горман.

Видео: vidsforih / Instagram