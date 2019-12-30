Парочка уже несколько раз засветились на вечеринках.

В четверг, 30 января, появилась информация, что барбадосская певица Рианна встречается с рэпером A$AP Rocky. Об этом сообщило издание The Sun.

Западное СМИ сообщает, что Парочка уже несколько раз засветились на вечеринках. По словам инсайдеров , они провели ночь в отеле. При этом сама Рианна никак не комментирует эти слухи. Отметим, что певице приписывают роман с A$AP Rocky с 2013 года, однако рэпер отрицает связь.

Отмечается, что у певицы только что закончились отношения с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем.

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Видео: Yotube/ ASAPROCKYUPTOWN