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Барбадос выйдет из-под власти британской короны и станет республикой

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Первым президентом республики станет генерал-губернатор острова.

Барбадос выйдет из-под власти британской короны. Об этом заявила премьер-министр острова Миа Мотли в рамках выступления в парламенте. Ее слова приводит "РИА Новости".

В ближайшем будущем Барбадос станет парламентской республикой. Ее первым президентом станет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон после утверждения законодательства.

Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого президента.

Миа Молти, премьер-министр Барбадоса

Переход Барбадоса к парламентской республике завершится после присяги президента.

Ранее Борис Джонсон заявил о желании взять имя в честь бога северного ветра.

Видео: Twitter / Kevz Politics

Теги: барбадос, британская корона, республика
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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