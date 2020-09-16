Барбадос выйдет из-под власти британской короны и станет республикой

Барбадос выйдет из-под власти британской короны. Об этом заявила премьер-министр острова Миа Мотли в рамках выступления в парламенте. Ее слова приводит "РИА Новости".
В ближайшем будущем Барбадос станет парламентской республикой. Ее первым президентом станет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон после утверждения законодательства.
Мы верим, что это подходящая кандидатура на пост первого президента.
Миа Молти, премьер-министр Барбадоса
Переход Барбадоса к парламентской республике завершится после присяги президента.
Ранее Борис Джонсон заявил о желании взять имя в честь бога северного ветра.
Видео: Twitter / Kevz Politics
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